Герой футбольного дня. Сергей Булеца

Это тот случай, когда разгромная победа вряд ли подарила болельщикам команды большую радость. С 23-й минуты "Днепр-1" играл в большинстве, с 39-й – одиннадцать против девяти соперников. Последние пятнадцать минут поединка днепряне имели преимущество в три футболиста. Бесспорно, что при таких условиях не выиграть было бы преступлением перед собой.

Выиграли, но игра команды Дмитрия Михайленко желала быть лучшей. Сломать защитное сопротивление "Мариуполя" удалось лишь на 86-й минуте, когда в составе соперника уже было два удаления. Забил Чичиков, но героем поединка и движущей силой "Днепра-1" в этом матче был не он, а Сергей Булеца. Тот единственный, от кого острота воротам Гальчука исходила на протяжении всего поединка.

До поры до времени ему не везло – то точности не хватало, то Гальчук умело играл на линии. Но неизбежно произошло – на 81-й минуте чемпион мира, который в этом матче был значительно заметнее, чем герой "Днепра-1" последних поединков, тоже чемпион мира Влад Супряга, отметился голом-красавцем благодаря обводному удару. Этот гол стал для Сергея Булецы вторым в украинской Премьер - лиге и первым с июля 2019-го года.

Тогда, в разгар лета, Сергей забил в ворота донецкого "Олимпика" уже на второй минуте встречи. Это был первый матч "Днепра-1" после выхода в элиту и первый матч Сергея Булеца за "Днепр-1". Играли подопечные Михайленко хорошо и принялись оправдывать авансы, которые пророчили им пребывание в группе лидеров и выход в первую шестерку после регулярной части чемпионата. Однако дальше был долгий период поиска себя – и для команды в целом, и для Сергея Будецы в частности. Символично, что он забил именно вчера – в последнем туре классической части чемпионата.

Не выход в первую шестерку не должен стать для "Днепра-1" катастрофой. Напротив, в борьбе с простыми соперниками команде Михайленко легче будет бороться с внутренними проблемами, которые не позволяют в полной мере реализовать себя. Возможно, легче будет и Сергею Булеце. Он даже до половины не раскрыл своего потенциала в этом сезоне.

Еще есть десять матчей.