Игрок Зари обещает реванш за поражение от Десны

Атакующий хавбек "Зари" Богдан Леднев прокомментировал поражение своей команды от "Десны" в 22 туре УПЛ (0:1).

Понятно было, что в шестерках впереди еще много игр. Поэтому этот матч ничего кардинально не изменит.

Наверное, хотелось бы выиграть, так было бы легче.

Но ничего, в шестерке докажем, что мы лучшие.