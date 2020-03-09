Премьер-лига
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Игрок Зари обещает реванш за поражение от Десны
Будет два шанса - 18 апреля и 16 мая
Атакующий хавбек "Зари" Богдан Леднев прокомментировал поражение своей команды от "Десны" в 22 туре УПЛ (0:1).
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Понятно было, что в шестерках впереди еще много игр. Поэтому этот матч ничего кардинально не изменит.
Наверное, хотелось бы выиграть, так было бы легче.
Но ничего, в шестерке докажем, что мы лучшие.
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Источник:Профутбол
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