  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игрок Зари обещает реванш за поражение от Десны
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Зари обещает реванш за поражение от Десны

Премьер-лига
(1 голосов)

Будет два шанса - 18 апреля и 16 мая

Игрок Зари обещает реванш за поражение от Десны
Новина українською

Атакующий хавбек "Зари" Богдан Леднев прокомментировал поражение своей команды от "Десны" в 22 туре УПЛ (0:1).

Читайте такжеДесна - Заря 1:0. Видеообзор матча

Понятно было, что в шестерках впереди еще много игр. Поэтому этот матч ничего кардинально не изменит.

Наверное, хотелось бы выиграть, так было бы легче.

Но ничего, в шестерке докажем, что мы лучшие.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Богдан Леднев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Профутбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...