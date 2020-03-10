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Караваев поделился рецептом тактической победы над Александрией: Ничего сложного
Заявил о систематически грубуой игре соперников
Фланговый игрок киевского "Динамо" Александр Караваев поделился мнением о матче с "Александрией" в 22 туре УПЛ (3:1).
По словам Караваева, киевляне уверенно контролировали игру, а у соперника в первом тайме не было моментов.
Мы давили, могли забить быстрее. Не везло. Хотя мы понимали, что будет очень агрессивная игра с постоянными забросами мяча вперед в борьбу, где борются нападающие. И все в принципе.
Ничего тяжелого. Главным было выиграть борьбу и подбор. Мы же выбегали в контратаки, были моменты, надо было реализовывать.
Александр поддержал решение судьи об удалении игрока "Александрии" и желтых карточек.
Видно было, что в первом тайме грубо играли. Может не совсем корректно было, но в основном наказания были заслужены. Ведь нарушения - систематические. Была тяжелая, силовая, грубая игра. Хорошо, что все так закончилось.