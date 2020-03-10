Караваев поделился рецептом тактической победы над Александрией: Ничего сложного

Фланговый игрок киевского "Динамо" Александр Караваев поделился мнением о матче с "Александрией" в 22 туре УПЛ (3:1).

По словам Караваева, киевляне уверенно контролировали игру, а у соперника в первом тайме не было моментов.

Мы давили, могли забить быстрее. Не везло. Хотя мы понимали, что будет очень агрессивная игра с постоянными забросами мяча вперед в борьбу, где борются нападающие. И все в принципе.

Ничего тяжелого. Главным было выиграть борьбу и подбор. Мы же выбегали в контратаки, были моменты, надо было реализовывать.