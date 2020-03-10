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Жизнь и здоровье болельщиков и футболистов важнее - В УПЛ рассказали о вариантах развития событий в Украине

Премьер-лига
(1 голосов)

И снова про вирус

Жизнь и здоровье болельщиков и футболистов важнее - В УПЛ рассказали о вариантах развития событий в Украине
Новина українською

Исполнительный директор Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал о ситуации с коронавирусом и его влиянием на украинский чемпионат.

"На сегодня мы не получали документов от наших ведомственных организаций, от профильного министерства (спорта). На прошлой неделе мы отправили официальное письмо в Министерство здравоохранения Украины с просьбой максимально оперативно нас информировать о текущей ситуации в стране.

Также мы мониторим средства массовой информации, чтобы быть осведомленными о введении мер в регионах. На сегодня мы видим, что Житомирская, Черновицкая, Сумская и Кировоградская области ввели определенные ограничения на проведение массовых мероприятий. Если будет четкое указание “запретить” проведение массовых мероприятий, конечно, мы будем следовать.

Также мы следим за тем, как развивается ситуация в Европе, как европейские лиги реагируют на ситуацию. Если ситуация в Украине будет требовать принятия мер, мы в экстренном порядке будем собирать клубы и вместе принимать решение. Вариантов у нас может быть два: приостановка чемпионата или проведение матчей без зрителей. Жизнь и здоровье болельщиков и футболистов важнее”, - сказал функционер.

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В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (6)
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Technical
11.03.2020 в 00:12
Популізм і параноя
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+1
0
androma (Вересневе)
10.03.2020 в 23:10
За прошлу зиму в Україні 44 смерті від грипу, я вже не кажу про кількість заражених . Але один заражений короновірусом -- ото вже трагедія. На базарах у нас повно людей. Чому б не закрити всі базари.?
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+2
0
avatar
zloyded (Киев)
10.03.2020 в 22:56
Какие-же у нас тупаки!!! Понятно, что вирус, но зачем паниковать и на ровном месте сравнивать себя с теми странами где действительно зараза сильно и быстро распространяется? В Италии сколько и там только зрителей не пускают на стадион, а у нас 1 официально подтвержденный случай и уже паникуют?! А какая у нас вообще посещаемость по сравнению с теми странами где бушует вирус?! Задолбали уже! Сами все раздувают и паникуют!!!
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+3
-1
DimaADI (Днепр)
10.03.2020 в 23:20
В Италии чемпионат до апреля остановлен. Это если про футбол, а так людям запретили на улицу выходить.
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0
0
Ukraine MT (Львов)
10.03.2020 в 22:52
Наші глядачі - самі свідомі глядачі у Європі. Вони уже давно не ходять на стадіони, щоб перестрахуватися про всяк випадок.
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+1
-1
ffggpl (Харьков)
10.03.2020 в 23:24
Авжеж, особливо у Львові свідомі! У Харкові, навіть у першій лізі на команду без історії і майже без грошей і майбутнього і то втричи більше ходять!
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0
0

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