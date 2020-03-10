Жизнь и здоровье болельщиков и футболистов важнее - В УПЛ рассказали о вариантах развития событий в Украине

Исполнительный директор Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал о ситуации с коронавирусом и его влиянием на украинский чемпионат.

"На сегодня мы не получали документов от наших ведомственных организаций, от профильного министерства (спорта). На прошлой неделе мы отправили официальное письмо в Министерство здравоохранения Украины с просьбой максимально оперативно нас информировать о текущей ситуации в стране.

Также мы мониторим средства массовой информации, чтобы быть осведомленными о введении мер в регионах. На сегодня мы видим, что Житомирская, Черновицкая, Сумская и Кировоградская области ввели определенные ограничения на проведение массовых мероприятий. Если будет четкое указание “запретить” проведение массовых мероприятий, конечно, мы будем следовать.

Также мы следим за тем, как развивается ситуация в Европе, как европейские лиги реагируют на ситуацию. Если ситуация в Украине будет требовать принятия мер, мы в экстренном порядке будем собирать клубы и вместе принимать решение. Вариантов у нас может быть два: приостановка чемпионата или проведение матчей без зрителей. Жизнь и здоровье болельщиков и футболистов важнее”, - сказал функционер.