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Официально: Спортивные мероприятия в Украине будут проходить без зрителей

Премьер-лига
(1 голосов)

С разрешения международных организаций

Официально: Спортивные мероприятия в Украине будут проходить без зрителей
Новина українською

Правительство сегодня утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в государстве и для недопущения распространения COVID-19.

На заседании Кабинета Министров предложено ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек.

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Проведение спортивных меры возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

Напомним, что сегодня и завтра должны состояться матчи 1/4 Кубка Украины, а уже в субботу-воскресенье - игры 23 тура УПЛ. С 22 марта должен возобновиться чемпионат в Первой и Второй лигах.

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В статье: коронавирус Кабмин
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Источник:
Урядовий портал

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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
11.03.2020 в 16:07
В наших реалиях лучше перебздеть, чем недобздеть ... игра Десны с ДК без зрителей , но напряжение от этого меньшим не будет ... надо пережить , всем здоровья !!!!
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Spokoyno (Киев)
11.03.2020 в 15:24
Ну 200... нам "підходить"! А якщо їх не у сусідні сектора садити, то взагалі звичайне заповнення трибун. Ну тільки Динамо дійсно від цього постраждає.
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-2
ascent (Луксор)
11.03.2020 в 15:09
Маразм крепчает
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