Официально: Спортивные мероприятия в Украине будут проходить без зрителей

Правительство сегодня утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в государстве и для недопущения распространения COVID-19.

На заседании Кабинета Министров предложено ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек.

Проведение спортивных меры возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

Напомним, что сегодня и завтра должны состояться матчи 1/4 Кубка Украины, а уже в субботу-воскресенье - игры 23 тура УПЛ. С 22 марта должен возобновиться чемпионат в Первой и Второй лигах.