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Пятов провел свой 500-й матч в карьере на клубном уровне

Премьер-лига
(2 голосов)

И вышел на 4-е место в рейтинге гвардейцев

Пятов провел свой 500-й матч в карьере на клубном уровне
Новина українською

Поединок 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" (2:1) оказался 500-м в клубной карьере "горняка" Андрея Пятова.

Он стал 4-м игроком после Александра Шовковского, Дарио Срны и Олега Шелаева, достигшим этого рубежа за годы независимости.

328 встреч Андрей провел в воротах в чемпионатах Украины, 124 - в еврокубках, 40 - в Кубке Украины, 8 - в Суперкубке Украины. В 453-х матчах Пятов защищал цвета "Шахтера", в 47 - "Ворсклы".

1. Александр Шовковский – 638 матчей

2. Дарио Срна – 536

3. Олег Шелаев – 516

4. Андрей Пятов – 500

5. Руслан Ротань – 499

6. Вячеслав Чечер – 488

7. Александр Горяинов – 479

8. Олег Гусев – 471

9. Максим Шацких – 468

10. Александр Чижевский – 461

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport.ua

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