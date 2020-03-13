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Пятов провел свой 500-й матч в карьере на клубном уровне
И вышел на 4-е место в рейтинге гвардейцев
Поединок 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" (2:1) оказался 500-м в клубной карьере "горняка" Андрея Пятова.
Он стал 4-м игроком после Александра Шовковского, Дарио Срны и Олега Шелаева, достигшим этого рубежа за годы независимости.
328 встреч Андрей провел в воротах в чемпионатах Украины, 124 - в еврокубках, 40 - в Кубке Украины, 8 - в Суперкубке Украины. В 453-х матчах Пятов защищал цвета "Шахтера", в 47 - "Ворсклы".
1. Александр Шовковский – 638 матчей
2. Дарио Срна – 536
3. Олег Шелаев – 516
4. Андрей Пятов – 500
5. Руслан Ротань – 499
6. Вячеслав Чечер – 488
7. Александр Горяинов – 479
8. Олег Гусев – 471
9. Максим Шацких – 468
10. Александр Чижевский – 461