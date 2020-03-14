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Руслан Костышин: Претензии к конкретным личностям, так нельзя играть

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник "Колоса" прокомментировал поражение от "Александрии"

Руслан Костышин: Претензии к конкретным личностям, так нельзя играть
Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин подвел итоги поражения от "Александрии" в матче 23-го тура УПЛ.

"Первый тайм очень понравился, второй – нет. Много пропущенных голов, индивидуальных ошибок. Только первый гол командный, остальные три – индивидуальные ошибки. Претензии к конкретным личностям, так нельзя играть. Как будто команда играла на сборах, цена ошибки была не такой высокой. Надо ответственнее играть.

Надо было делать ротацию, у нас небольшая обойма, не хватило футболистов. Результат неудовлетворительный, но считаю, что эти 90 минут все равно пойдут на пользу игрокам, пусть они и ошибались. У них тоже должен быть тонус.

У нас были эмоциональные моменты, выход в первую шестерку. В эмоциональном плане мы были несколько выхолощенные. У нас не было нерва игры. В первом тайме все получалось, но не было настроя любой ценой забить. Команда баловалась. "Александрия" нервничала, но все свои моменты доводила до логического завершения.

Нет смысла играть без болельщиков, для кого этот футбол. Так можно поехать опять в Турцию на сборы и провести свой чемпионат. Он должен проходить с болельщиками. А если нельзя – нужно останавливать и ждать, когда разрешат. Траурная обстановка никому не нужна. Нет азарта. Всем это не нравится", – рассказал Руслан Костышин.

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В статье: Руслан Костышин УПЛ Колос (Ковалевка) Александрия
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Источник:
fco.com.ua
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
14.03.2020 в 22:20
это назвать игрой трудно --чисто дворовой футбол
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