Премьер-лига
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Трубин занял место в воротах Шахтера на матч с Зарей
Стали известны составы на центральный поединок тура
Стали известны стартовые составы на матч между "Зарей" и "Шахтером".
"Заря": Махарадзе – Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Леднев, Хомченовский – Кабаев
Запасные: Василь, Каменюка, Чайковский, Цвек, Цыганикс, Перович, Громов
"Шахтер": Трубин – Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко – Майкон, Алан Патрик, Тайсон, Марлос, Коноплянка – Мораес
Запасные: Пятов, Болбат, Бондар, Коваленко, Тете, Дентинью, Сикан
Матч начнется в 14:00 по киевскому времени.
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Пришта Литин (Киев)
15.03.2020 в 13:33
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