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Трубин занял место в воротах Шахтера на матч с Зарей

Премьер-лига
(1 голосов)

Стали известны составы на центральный поединок тура

Трубин занял место в воротах Шахтера на матч с Зарей
Новина українською

Стали известны стартовые составы на матч между "Зарей" и "Шахтером".

"Заря": Махарадзе – Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Леднев, Хомченовский – Кабаев

Запасные: Василь, Каменюка, Чайковский, Цвек, Цыганикс, Перович, Громов

"Шахтер": Трубин – Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко – Майкон, Алан Патрик, Тайсон, Марлос, Коноплянка – Мораес

Запасные: Пятов, Болбат, Бондар, Коваленко, Тете, Дентинью, Сикан

Матч начнется в 14:00 по киевскому времени.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Киев)
15.03.2020 в 13:33
Удачи Зорьке.
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