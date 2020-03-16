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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стоит ли УПЛ останавливать УПЛ? Опрос читателей UA-Футбол

Премьер-лига
(2 голосов)

Нам интересно ваше мнение

Стоит ли УПЛ останавливать УПЛ? Опрос читателей UA-Футбол
UA-Футбол
Новина українською

Коронавирус заполонил практически все сферы жизни, вынуждая перестраховываться и отменять крупные мероприятия в кинотеатрах, театрах, стадионах и других местах большого скопления людей. Естественно, не могла эпидемия пройти мимо футбола: большинство европейских чемпионатов уже прерваны, но в украинской Премьер-лиге на выходных ещё проводились матчи. Однако - лишь за закрытыми дверями.

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Поэтому мы решили поинтересоваться в читателей - нужен ли такой футбол? Стоит ли УПЛ и в дальнейшем проводить игры без зрителей, не нарушая календарь и оставаясь единственной отрадой для зрителя, который застрял дома? Или всё же необходимо поставить на паузу все футбольные турниры в Украине, а не только УПЛ?

Также оставляйте комментарии под этой новостью: делитесь своим мнением, как миру в целом и спорту в частности в будущем выходить из нынешнего кризиса.

Напомним, что решение о будущем европейского и украинского футбола функционеры должны будут принять в ближайший вторник. Тогда состоится видеоконференция УЕФА, а после неё - окончательное решение примут в УПЛ.

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В статье: опрос коронавирус
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Комментарии (5)
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Technical
16.03.2020 в 11:31
Без глядачів грати в Україні поки що безпечно. Питання в тому, чи доцільно взагалі грати при пустих трибунах, і чи не краще призупинити чемпіонат, щоб потім дограти його з глядачами?Багато проясниться завтра, коли приймуть рішення по Євро. Тоді буде зрозуміліше, як діяти з усіма чемпіонатами і єврокубками.
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prockop4uck (Киев)
16.03.2020 в 11:15
Овощи хотят хлеба и зрелищ.
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Кот Тангенс (МакіЇвка)
16.03.2020 в 11:13
Мнение большинства — всегда ошибочно, ибо большинство людей — идиоты.— Эдгар Аллан По Решение должны принимать специалисты, а не толпа!
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zloyded (Киев)
16.03.2020 в 10:37
Останавливать или приостанавливать?! Зачем манипулировать??? Приостановить можно и нужно, а потом, когда опасность стихнет - продолжить! Перефразируйте опрос!!!
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Hanter44 (Baburka)
16.03.2020 в 10:27
Вот опять обращение к пресловутому компьютерному голосованию.Смешно! Не правда ли? Смешно,смешно...НУ вот и Вам смешно и мне смешно.Конь на скаку...И птица влет....(В.С.В.)
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