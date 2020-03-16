Стоит ли УПЛ останавливать УПЛ? Опрос читателей UA-Футбол

Коронавирус заполонил практически все сферы жизни, вынуждая перестраховываться и отменять крупные мероприятия в кинотеатрах, театрах, стадионах и других местах большого скопления людей. Естественно, не могла эпидемия пройти мимо футбола: большинство европейских чемпионатов уже прерваны, но в украинской Премьер-лиге на выходных ещё проводились матчи. Однако - лишь за закрытыми дверями.

Читайте также Коронавирус и спорт. Все новости по одной ссылке

Поэтому мы решили поинтересоваться в читателей - нужен ли такой футбол? Стоит ли УПЛ и в дальнейшем проводить игры без зрителей, не нарушая календарь и оставаясь единственной отрадой для зрителя, который застрял дома? Или всё же необходимо поставить на паузу все футбольные турниры в Украине, а не только УПЛ?

Также оставляйте комментарии под этой новостью: делитесь своим мнением, как миру в целом и спорту в частности в будущем выходить из нынешнего кризиса.

Напомним, что решение о будущем европейского и украинского футбола функционеры должны будут принять в ближайший вторник. Тогда состоится видеоконференция УЕФА, а после неё - окончательное решение примут в УПЛ.