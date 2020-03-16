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Экстренная видеоконференция УЕФА уже завтра. Какие решения могут принять?

Премьер-лига
(1 голосов)

Варианты от УАФ

Экстренная видеоконференция УЕФА уже завтра. Какие решения могут принять?
Новина українською

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий рассказал о завтрашней экстренной видеоконференции УЕФА в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

В видеоконференции примут участие все 55 национальных ассоциаций.

Могут быть либо просто обсуждены (с отложением принятия), или обсуждены и сразу приняты фундаментальные решения о том, что делать в данной ситуации в европейском футболе.

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Сейчас в УЕФА уже позволили не отпускать игроков в национальные сборные и отменили матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Речь идет о будущем всех национальных чемпионатов и Евро-2020.

Не исключаем ни сценария - отмена или перенос - окей, перенос из некоторых городов (дискутируется вопрос о матча-открытия в Риме) - также окей.

На сегодня нет никакой официальной информации, но и нету молчания - все над этим вопросом работают.

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В статье: УЕФА Юрий Записоцкий УАФ коронавирус
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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Bush_Dima (Чернігів)
16.03.2020 в 10:09
Вважаю що відміняти чемпіонати й поточні турніри це занадто! Призупинити, а потім догравати, можливо догравати прискореними темпами (фінали чотирьох, чи щось в тому роді). Турніри, які не почалися потрібно переносити. Початки національних чемпіонатів 2020/2021 перенести на пізніші терміни, а національні кубки і суперкубки 2020/2021 роки взагалі відмінити.
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