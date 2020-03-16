Экстренная видеоконференция УЕФА уже завтра. Какие решения могут принять?

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий рассказал о завтрашней экстренной видеоконференции УЕФА в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

В видеоконференции примут участие все 55 национальных ассоциаций.

Могут быть либо просто обсуждены (с отложением принятия), или обсуждены и сразу приняты фундаментальные решения о том, что делать в данной ситуации в европейском футболе.

Сейчас в УЕФА уже позволили не отпускать игроков в национальные сборные и отменили матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Речь идет о будущем всех национальных чемпионатов и Евро-2020.

Не исключаем ни сценария - отмена или перенос - окей, перенос из некоторых городов (дискутируется вопрос о матча-открытия в Риме) - также окей.

На сегодня нет никакой официальной информации, но и нету молчания - все над этим вопросом работают.