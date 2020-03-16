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Экстренная видеоконференция УЕФА уже завтра. Какие решения могут принять?
Варианты от УАФ
Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий рассказал о завтрашней экстренной видеоконференции УЕФА в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
В видеоконференции примут участие все 55 национальных ассоциаций.
Могут быть либо просто обсуждены (с отложением принятия), или обсуждены и сразу приняты фундаментальные решения о том, что делать в данной ситуации в европейском футболе.
Сейчас в УЕФА уже позволили не отпускать игроков в национальные сборные и отменили матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Речь идет о будущем всех национальных чемпионатов и Евро-2020.
Не исключаем ни сценария - отмена или перенос - окей, перенос из некоторых городов (дискутируется вопрос о матча-открытия в Риме) - также окей.
На сегодня нет никакой официальной информации, но и нету молчания - все над этим вопросом работают.