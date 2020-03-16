Чанцев подвел итоги 23 тура УПЛ: боль Шахтера, грубая ошибка Караваева и передача на Супрягу

Футбольный тренер Анатолий Чанцев, экс-наставник "Карпат", "Зари", запорожского "Металлурга", высказался о коронавирус и выделил важнейшие моменты 23 тура УПЛ в обоих шестерках.

- Печально наблюдать за тем, как элитные клубы играют на пустых стадионах, - отметил Анатолий Чанцев. - На наши головы упало огромное несчастье. Футбол без зрителей - мероприятие, которое трудно объяснить. Я представляю состояние игроков, которым приходится выступать на безлюдных аренах ...Слышал, как кто-то из тренеров сказал, что есть ощущение, словно команда находится на сборах. Чувства у футболистов в такой обстановке, безусловно, притупляются, но поединки, однако, проходят интересно и обсудить есть что.

- Вас, наверное, удивил итог матча в Запорожье, где "Шахтер" уступил "Зари"?

- Я не ожидал, что горняки проигрывают. "Шахтер-прежнему демонстрирует лучший футбол в Украине. И в Запорожье игра также вышла классной, и гол мы увидели очень хороший. Заря результатом подтвердила свой прогресс. Команда Скрипника играет в атакующий и открытый футбол, который не может не нравиться.

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- "Шахтер" не принял большой ротации в матче 23-го тура. Может быть, горнякам после вояжа в Германию и игры с "Вольфсбургом" не хватило сил на поединок с "Зарей"?

- Дело не в ротации. "Шахтеру" не хватает Степаненко, и в матче с "Зарей" это особенно чувствовалось. Не думаю, что горняки устали. Сейчас в каждом солидном клубе работает мощная реабилитация, и к поединку 23-го тура подопечные Каштру, уверен, подошли в тонусе. "Шахтер", как и "Заря", создавал моменты, вот только забить не смог.

- "Динамо", в отличие от "Шахтера", забил, вот только удержать победный счет не смогло.

- Я несколько раз просмотрел эпизод с голом Десны. Такую вот грубую ошибку Караваев допустил, с его опытом ... Правильно Михайличенко после этого матча сказал: нам таких подарков никто не делает. По логике игры Динамо должно было брать 3 очка. Десна вышла на поединок с киевлянами без пары центральных защитников, решила закрыться и дождаться ошибки соперника. В результате Десна дождалась своего, но 1 балл - это максимум, на что могли рассчитывать черниговцы. Таким образом, борьба за второе место еще более обострилась.

- "Днепр-1" второй раз подряд обыграл "Мариуполь", который жалуется на судейство и систему VAR ...

- На игру "Мариуполя" сильно повлияли изъятие в 22-м туре - они заметно ослабили азовскую команду. Особенно не хватало Игнатенко и Яворского. А Днепр-1 тем временем набирает ход. Кстати, мне очень понравился не столько гол Супряги, сколько передача на него. Считаю, что на седьмом месте будут реально претендовать только эти две команды - "Мариуполь" и "Днепр-1".

- "Ворскла" сумела сохранить отрыв от Олимпика в два очка.

- Эти команды продемонстрировали абсолютно равную игру - даже голы забили похожи. Поэтому счет 1: 1 - справедливый итог матча Олимпик - Ворскла. По качеству футбола, конечно, заметно, что это коллективы из второй шестерки. Было много беговой работы, борьбы, самоотдачи.

- Мы думаем об игре и голах, но сейчас неизвестно, когда будет проведен 24-й тур и закончится этот сезон вообще. Какое решение, на ваш взгляд, следует принять?

- Матчи, комбинации, передачи и голы - это важно, но играть без зрителей сложно. Без болельщиков сезона не хватает атмосферы. Я не знаю, что чиновники УЕФА решат во вторник, но футбольное зрелище должно быть полноценным.