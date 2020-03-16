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Ворскла поможет медучреждениям Полтавщины с борьбой против коронавируса

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб не остался в стороне

Ворскла поможет медучреждениям Полтавщины с борьбой против коронавируса
Новина українською

Полтавская "Ворскла" присоединилась к манифесту в поддержку борьбы с пандемией коронавируса. Об этом полтавский клуб объявил на своем официальном сайте.

Полтавский клуб выделит денежные средства на помощь медицинским учреждениям Полтавской области. Точная сумма не называется, но отмечается, что она будет значительной.

ФК "Ворскла" будет акцентировано заниматься потребностями Полтавской областной инфекционной больницы и призывает присоединиться всех неравнодушных граждан к поддержке этой инициативы", - говорится в заявлении вице-президента клуба Олега Лисака.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Источник:
ФК Ворскла

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