Конопля: Особых моментов у ворот Десны Динамо не создало

Защитник "Десны" Ефим Конопля раскрыл секрет удачной игры своей команды в матче 23-го тура УПЛ против "Динамо" (1:1).

— Ефим, в последнем туре УПЛ "Десна" сыграла вничью в Киеве с "Динамо" – 1:1. Счет по игре?

— На мой взгляд, да. Команды создали по пару моментов, но каждая смогла забить по голу. Поэтому счет вполне закономерный, на табло 1:1.

— Какой была установка на игру с киевлянами?

— Мы не отходили от своего плана. Задача была накрывать соперника как можно быстрее, не давать ему возможности атаковать, а потом самим проводить контратаки.

— У "Динамо" справа на твоем фланге играли Кендзера и Цыганков. Они создали трудности?

— Нужно было играть внимательно со всеми игроками "Динамо". Считаю, что в целом мы справились со своей задачей, потому что особых моментов у наших ворот не было.

— Тяжело было играть на таком большом стадионе без зрителей?

— Конечно, ощущения совсем не такие, как с болельщиками. Такой атмосферы и накала, как с болельщиками не ощущается. Даже когда играешь на выезде, болельщики свистят в спину, это тоже помогает мобилизироваться. Свои болельщики тоже окрыляют, помогают как 12-й игрок.

— "Десна" недавно играла среди недели в Кубке Украины. Физические кондиции были на уровне спустя пару дней?

— Я никаких проблем не ощущал и к матчу с "Динамо" уже был готов играть снова.

— Почему уступили полтавчанам в родных стенах?

— Нельзя говорить, что мы не хотели пройти "Ворсклу". Увы, уступили. Думаю, мы с командой еще разберем ошибки этого матча, сделаем выводы.

— В чемпионате Украины появилась система VAR. Как к ней относитесь?

— Конечно, она помогает судьям. Может, кому-то и не нравится, но она есть и нам тоже надо к ней привыкать и смириться.

— В связи со сложившейся ситуацией пандемии коронавируса в мире, готовы к приостановке чемпионата Украины?

— Да. Конечно, нам хочется, чтобы чемпионат не останавливался, хочется играть и заниматься любимым делом. Но безопасность людей на первом месте. Нужно, чтобы вирус остановился, поэтому с пониманием относимся к мерам, которые принимаются для этого по всему миру. Решение приостановить чемпионат выглядит логичным.