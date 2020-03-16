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Динамо призвало болельщиков проявить ответственность и не выходить из дому
Соблюдайте правила гигиены и выполняйте рекомендации компетентных организаций
Киевское "Динамо" обратилось к болельщикам относительно пандемии коронавируса. Киевляне призывают проявить ответственность.
"Дорогие друзья!
В последние дни игра в футбол, любовь к которой нас всех объединяет, отошла на второй план. На первом - здоровье и безопасность людей перед угрозой, которая стоит перед всем миром. Нам больно видеть матчи без зрителей, нам больно наблюдать, как отменяют футбольные встречи и останавливают турниры. Но безопасность людей - превыше всего!
В этих условиях футбольный клуб "Динамо" (Киев) призывает своих болельщиков быть ответственными гражданами. Многочисленные ограничения на государственном и местном уровне являются вынужденными мерами, призванными помочь остановить распространение вируса COVID-19.
Проявите ответственность, понимание и заботу друг о друге. Не выходите из дома без необходимости, соблюдайте правила гигиены и выполняйте рекомендации компетентных организаций", - сказано в заявлении киевского клуба.