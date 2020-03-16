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Динамо призвало болельщиков проявить ответственность и не выходить из дому

Премьер-лига
(1 голосов)

Соблюдайте правила гигиены и выполняйте рекомендации компетентных организаций

Динамо призвало болельщиков проявить ответственность и не выходить из дому
Новина українською

Киевское "Динамо" обратилось к болельщикам относительно пандемии коронавируса. Киевляне призывают проявить ответственность.

"Дорогие друзья!

В последние дни игра в футбол, любовь к которой нас всех объединяет, отошла на второй план. На первом - здоровье и безопасность людей перед угрозой, которая стоит перед всем миром. Нам больно видеть матчи без зрителей, нам больно наблюдать, как отменяют футбольные встречи и останавливают турниры. Но безопасность людей - превыше всего!

В этих условиях футбольный клуб "Динамо" (Киев) призывает своих болельщиков быть ответственными гражданами. Многочисленные ограничения на государственном и местном уровне являются вынужденными мерами, призванными помочь остановить распространение вируса COVID-19.

Проявите ответственность, понимание и заботу друг о друге. Не выходите из дома без необходимости, соблюдайте правила гигиены и выполняйте рекомендации компетентных организаций", - сказано в заявлении киевского клуба.

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В статье: Динамо (Киев) коронавирус
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (3)
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ascent (Луксор)
16.03.2020 в 19:37
Фанатам Динамо нельзя выходить из дома... Хм, а жизнь то налаживается!
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0
Toni (Львiв)
16.03.2020 в 18:13
Тут закликають не виходити, а самі вивели тітушок під ВСУ.
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0
госпітальєр (львів)
16.03.2020 в 18:00
їм би ще в футбол перестати грати і ціни б динамо не було,до кожної бочки затичка
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0
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