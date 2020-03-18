Корзун о Португалии: Все, кто прибывает в страну, идут на 4-дневный карантин

Центральный полузащитник киевского "Динамо" Никита Корзун, который находится в аренде "Вилафранкенсе", рассказал о ситуации с коронавирусом в Португалии.

Чемпионат, по его словам, приостановили практически сразу же, как только стало расти число больных в Европе, особенно в Италии и Испании.

Когда количество инфицированных коронавирусом достиглом 70-80, перекрыли вообще все. Мы не играем, не тренируемся. Просто сидим дома, ничего не делаем. Каждый час моем руки. Предоставили все необходимые антисептические средства, перчатки, маски. Почти весь город закрыт. Не работает даже бассейн с тренажерным залом, куда я привык ходить. Магазины открыты, но в сокращенном режиме. У многих людей сместился рабочий график. Вроде два дня через два. Все сделали оперативно, чтобы изолировать население. Но паники, по крайней мере в моем городе Рио-Майор, нет. Никто не атакует аптеки и магазины и не скупает всю продукцию.

При этом запланированное усиление мер безопасности.

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Знакомые переводят все новости, рассказывают, что хотят закрыть аэропорты и ввести, грубо говоря, комендантский час. Ну, не совсем, конечно. Просто настоятельно рекомендуют после 21 часов никуда не выходить. Хотя народ и днем ​​не ходит. Город пуст. Изредка выхожу за продуктами - никого не вижу. В общем ситуация не такая критическая, как в Италии или Испании, больных меньше. Но применяют серьезные меры, потому что это Португалия, здесь всегда много туристов, иностранцев. Из-за этого хотят прекратить авиасообщение. Я спрашивал: что если ко мне семья прилетит? Сказали: желательно, потому что все, кто прибывает в страну, сразу помещаются на 4-дневный карантин.

А так все идет своим чередом, тревоги нету. Остановили спорт - и правильно. Для меня, если честно, странно, что в Беларуси еще не прекратили соревнования", - цитирует Корзуна Прессбол.