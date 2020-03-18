Александрия закупит для больниц города и области аппараты искусственной вентиляции легких

ФК "Александрия" не остался в стороне перед угрозами, которые ставит перед Украиной пандемия коронавируса.

Клуб вместе с партнерами приобретут аппараты искусственной вентиляции легких.

После консультации с руководством Кировоградской областной больницы и Александрийской городской больницы, именно такое оборудование было определено, как наиболее необходимое.

Уже ведутся переговоры с поставщиками ИВЛ. Несмотря на дефицит данных аппаратов на рынке, ожидается, что через несколько недель техника прибудет в больницы. Кроме того, будут приобретены расходные материалы, которых тоже хватает на местах.