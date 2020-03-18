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Александрия закупит для больниц города и области аппараты искусственной вентиляции легких

Премьер-лига
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Клуб не остался в стороне

Александрия закупит для больниц города и области аппараты искусственной вентиляции легких
Новина українською

ФК "Александрия" не остался в стороне перед угрозами, которые ставит перед Украиной пандемия коронавируса.

Клуб вместе с партнерами приобретут аппараты искусственной вентиляции легких.

После консультации с руководством Кировоградской областной больницы и Александрийской городской больницы, именно такое оборудование было определено, как наиболее необходимое.

Уже ведутся переговоры с поставщиками ИВЛ. Несмотря на дефицит данных аппаратов на рынке, ожидается, что через несколько недель техника прибудет в больницы. Кроме того, будут приобретены расходные материалы, которых тоже хватает на местах.

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В статье: ФК Александрия коронавирус
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Источник:
ФК Александрия

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