  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Десна откроет пункт выдачи антисептиков для незащищенных слоев населения
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Десна откроет пункт выдачи антисептиков для незащищенных слоев населения

Премьер-лига
(1 голосов)

Очевидно, что в Чернигове

Десна откроет пункт выдачи антисептиков для незащищенных слоев населения
Новина українською

ФК "Десна" заявил, что обеспечит дома ветеранов, приюты, школы-интернаты и другие социальные учреждения средствами защиты и дезинфекции на время карантина из-за распространения коронавируса COVID-19.

Футбольный клуб "Десна" понимает ответственность перед населением нашего региона.

Читайте такжеВидеообращение Десны: игроки рассказали о методах предотвращения коронавируса

Поэтому мы открываем горячую линию для консультаций (066-181-97-00) и пункт выдачи антисептиков для незащищенных слоев населения, - сообщил капитан команды Денис Фаворов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Денис Фаворов коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...