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Десна откроет пункт выдачи антисептиков для незащищенных слоев населения
Очевидно, что в Чернигове
ФК "Десна" заявил, что обеспечит дома ветеранов, приюты, школы-интернаты и другие социальные учреждения средствами защиты и дезинфекции на время карантина из-за распространения коронавируса COVID-19.
Футбольный клуб "Десна" понимает ответственность перед населением нашего региона.
Поэтому мы открываем горячую линию для консультаций (066-181-97-00) и пункт выдачи антисептиков для незащищенных слоев населения, - сообщил капитан команды Денис Фаворов.
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Источник:Ютуб-канал ФК Десна
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