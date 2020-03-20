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Люксембургские легионеры Карпат рассказали о сложной ситуации на родине
С каждым днем усложняется
Легионеры "Карпат", Марвин Мартинс и Тим Халл, сообщили, как проводят свое время на карантине и поделились переживаниями за родных в Люксембурге.
Тим находится дома и лишь изредка выходит в супермаркет.
Утром готовлю себе еду, потом работаю над физической формой и выполняю упражнения, - рассказывает Тим Халл. - Также «подсел» на фильмы и сериалы. Сейчас на Netflix смотрю сериал "Черный список".
А еще постоянно контактирую с родными. В Люксембурге очень сложная ситуация - в двух сотен человек диагностирован коронавирус. Верю, что мы преодолеем все трудности.
Подтверждает проблемы на родине и Марвин Мартинс.
С каждым днем в Люксембурге ситуация усложняется. У нас не настолько большое количество населения, однако случаев заражения очень много. Правительство предпримет радикальные меры.
Что касается меня, то я почти постоянно нахожусь в квартире - это довольно сложно. Радует, что моим соседом является Тим Халл и мы много времени проводим вместе.
На данный момент футболист травмирован, поэтому избегает нагрузок.
В основном просматриваю фильмы и играю в онлайн-игры с моим товарищем из Люксембурга.