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Люксембургские легионеры Карпат рассказали о сложной ситуации на родине

Премьер-лига
(2 голосов)

С каждым днем ​​усложняется

Люксембургские легионеры Карпат рассказали о сложной ситуации на родине
Новина українською

Легионеры "Карпат", Марвин Мартинс и Тим Халл, сообщили, как проводят свое время на карантине и поделились переживаниями за родных в Люксембурге.

Тим находится дома и лишь изредка выходит в супермаркет.

Утром готовлю себе еду, потом работаю над физической формой и выполняю упражнения, - рассказывает Тим ​​Халл. - Также «подсел» на фильмы и сериалы. Сейчас на Netflix смотрю сериал "Черный список".

А еще постоянно контактирую с родными. В Люксембурге очень сложная ситуация - в двух сотен человек диагностирован коронавирус. Верю, что мы преодолеем все трудности.

Подтверждает проблемы на родине и Марвин Мартинс.

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С каждым днем ​​в Люксембурге ситуация усложняется. У нас не настолько большое количество населения, однако случаев заражения очень много. Правительство предпримет радикальные меры.

Что касается меня, то я почти постоянно нахожусь в квартире - это довольно сложно. Радует, что моим соседом является Тим Халл и мы много времени проводим вместе.

На данный момент футболист травмирован, поэтому избегает нагрузок.

В основном просматриваю фильмы и играю в онлайн-игры с моим товарищем из Люксембурга.

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В статье: Люксембург Карпаты (Львов) Тим Халл Марвин Мартинс коронавирус
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Источник:
Карпати

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