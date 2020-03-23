Динамо – лидер УПЛ по игровой практике свой воспитанников

Киевское "Динамо" в нынешнем сезоне является лидером по одному интересному показателю. Киевляне находятся на первом месте по игровой практике своих воспитанников.

Вычисляется данный рейтинг просто: сумма минут футболистов делится на максимально возможное время. При этом в расчет берется норма ФИФА — к своим воспитанникам относятся те игроки, которые находились в клубной системе не меньше трех лет в возрасте от 15-ти до 21 года

В итоге, в текущем чемпионате в составе "Динамо" выходило сразу 13 выпускников клубной системы, а в общей сложности они сыграли 52% от всего времени.

На втором месте рейтинга идет "Днепр-1", правда тут стоит заметить, что источник посчитал за своих воспитанников и молодежь, которая начинала в "Днепре".

Замыкают тройку "Карпаты", которые в нынешней ситуации волей-неволей вынуждены доверять молодежи.