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Динамо – лидер УПЛ по игровой практике свой воспитанников
Воспитанники киевлян в текущем чемпионате получили свыше 50% игровой практики в своем клубе
Киевское "Динамо" в нынешнем сезоне является лидером по одному интересному показателю. Киевляне находятся на первом месте по игровой практике своих воспитанников.
Вычисляется данный рейтинг просто: сумма минут футболистов делится на максимально возможное время. При этом в расчет берется норма ФИФА — к своим воспитанникам относятся те игроки, которые находились в клубной системе не меньше трех лет в возрасте от 15-ти до 21 года
В итоге, в текущем чемпионате в составе "Динамо" выходило сразу 13 выпускников клубной системы, а в общей сложности они сыграли 52% от всего времени.
На втором месте рейтинга идет "Днепр-1", правда тут стоит заметить, что источник посчитал за своих воспитанников и молодежь, которая начинала в "Днепре".
Замыкают тройку "Карпаты", которые в нынешней ситуации волей-неволей вынуждены доверять молодежи.