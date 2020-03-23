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Динамо – лидер УПЛ по игровой практике свой воспитанников

Премьер-лига
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Воспитанники киевлян в текущем чемпионате получили свыше 50% игровой практики в своем клубе

Динамо – лидер УПЛ по игровой практике свой воспитанников
Новина українською

Киевское "Динамо" в нынешнем сезоне является лидером по одному интересному показателю. Киевляне находятся на первом месте по игровой практике своих воспитанников.

Вычисляется данный рейтинг просто: сумма минут футболистов делится на максимально возможное время. При этом в расчет берется норма ФИФА — к своим воспитанникам относятся те игроки, которые находились в клубной системе не меньше трех лет в возрасте от 15-ти до 21 года

В итоге, в текущем чемпионате в составе "Динамо" выходило сразу 13 выпускников клубной системы, а в общей сложности они сыграли 52% от всего времени.

На втором месте рейтинга идет "Днепр-1", правда тут стоит заметить, что источник посчитал за своих воспитанников и молодежь, которая начинала в "Днепре".

Замыкают тройку "Карпаты", которые в нынешней ситуации волей-неволей вынуждены доверять молодежи.

Динамо – лидер УПЛ по игровой практике свой воспитанников - изображение 1

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В статье: Владимир Чеснаков ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Дмитрий Мишнев Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) Дмитрий Клец Виктор Цыганков Евгений Цымбалюк СК Днепр-1
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