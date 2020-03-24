Буряк: Сыграть матч и неделю отдыхать - это не дело

Экс-наставник сборной Украины, бывший игрок киевского "Динамо" Леонид Буряк высказался о неправильно расставленных акцентах для молодых футболистов в украинском футболе.

У нас есть свои талантливые футболисты, но мало тех игр, чтобы они развивались. Сыграть матч и неделю отдыхать - это не дело. Сыграть 8-9 поединков и уехать за границу отдыхать - это нонсенс для нашего времени.

Главный вектор развития "Динамо" и всех украинских команд - ориентация на своих воспитанников. Школы должны работать так, чтобы 10 из 16 команд могли бы отобрать очки у "Динамо" и "Шахтера".

В дубле, юношеской команде "Динамо" есть таланты. Но были случаи, когда говорили, что растет будущая звезда, но футболист так и оставался на уровне молодежного футбола. Если человек сыграл 150 игр в высшей лиге, то это уже означает какой-то уровень. Тогда можно признать, что человек что-то умеет.