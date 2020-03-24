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Экс-президент УПЛ: На должность руководителя лиги обсуждается только одна кандидатура

Премьер-лига
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Экс-президент УПЛ: На должность руководителя лиги обсуждается только одна кандидатура
Новина українською

Накануне выборов нового президента УПЛ бывший руководитель главной украинской лиги (2016-2018 годов) Владимир Генинсон сообщил о том, что в футбольных кругах говорят о кандидатуре руководителя федерации футбола Львовщины Александра Шевченко.

Сейчас обсуждается только одна кандидатура. Это Александр Шевченко, человек, который несколько лет назад возглавил Львовскую федерацию футбола.

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Мы видим те высоты, которых эта федерация добилась - от наибольшего развития любительского футбола до профессиональных клубов.

Это человек, который в хорошем смысле болеет футболом, общается на равных со всеми. О других кандидатах я не слышал. Будут ли другие заявки - не знаю.

Моя кандидатура на пост президента УПЛ? Нет, это уже перевернутая страница для меня.

Напомним, что с 2018 года до сих УПЛ возглавляет швейцарец Томас Гримм. В декабре он заявил о желании уйти с должности весной 2020-го.

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В статье: Александр Шевченко УПЛ Владимир Генинсон Томас Гримм
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (2)
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Байкал (Lviv)
24.03.2020 в 14:37
Як це по- нашому вибирати тих людей на керівні посади,які взагалі не в темі. Вибрали президента в країні,зараз по цьому принципу виберуть президента УПЛ. Ви хоча поцікавтеся ким був Шевченко до легалізації свєї особи на посаді керівника федерації футболу у Львівській області
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rubizhansky (Рубежное)
24.03.2020 в 13:31
Отличная кандидатура
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