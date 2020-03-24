Экс-президент УПЛ: На должность руководителя лиги обсуждается только одна кандидатура

Накануне выборов нового президента УПЛ бывший руководитель главной украинской лиги (2016-2018 годов) Владимир Генинсон сообщил о том, что в футбольных кругах говорят о кандидатуре руководителя федерации футбола Львовщины Александра Шевченко.

Сейчас обсуждается только одна кандидатура. Это Александр Шевченко, человек, который несколько лет назад возглавил Львовскую федерацию футбола.

Мы видим те высоты, которых эта федерация добилась - от наибольшего развития любительского футбола до профессиональных клубов.

Это человек, который в хорошем смысле болеет футболом, общается на равных со всеми. О других кандидатах я не слышал. Будут ли другие заявки - не знаю.

Моя кандидатура на пост президента УПЛ? Нет, это уже перевернутая страница для меня.