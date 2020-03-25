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Белый: Если чемпионат не доиграют, второе место должна занять Заря

Премьер-лига
(1 голосов)

Ответ очевиден

Белый: Если чемпионат не доиграют, второе место должна занять Заря
Новина українською

Защитник "Руха" Максим Белый, права на которого принадлежат "Заре", считает, что именно луганчане должны занять второе место в случае, если чемпионат не будет доигран.

"Ответ очевиден – второе место должны занять "черно-белые". Все зависит от подготовки клубов во время карантина. Думаю, команды можно закрыть на базе и готовить к возобновлению чемпионата, независимо от пандемии. Этот период - очень важен.

Я верю в "Зарю", ведь команда демонстрирует очень интересный футбол. Приятно наблюдать за тем, как ребята растут. Думаю, подопечные Виктора Скрипника заслуживают серебряные награды. Работа этого тренера мне очень импонирует", - сказал Белый.

Напомним, что на данный момент "Заря" занимает второе место в турнирной таблице, имея равное количество очков с "Динамо", но опережая киевлян по дополнительным показателям.

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В статье: Заря (Луганск) Максим Белый Динамо (Киев) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (3)
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ВАДИМ(АНТРАЦИТ) (Антрацит )
26.03.2020 в 00:44
Все правильно. Хорошо, если доиграют чемпионат и все решится на поле. Если нет, то есть регламент, согласно которого, выше в таблице должна находиться команда, имеющая лучшие показатели в личных встречах.
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0
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Alex.696 (Немирів)
26.03.2020 в 00:38
Якщо відкинути першу частину чемпа, то й додаткові показники треба відкидати, або ж зіграти між собою дві гри, тоді -так, додаткові показники мають враховуватись
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
26.03.2020 в 00:21
Почему? Или на второй сложный вопрос не отвечает? :)
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