Белый: Если чемпионат не доиграют, второе место должна занять Заря

Защитник "Руха" Максим Белый, права на которого принадлежат "Заре", считает, что именно луганчане должны занять второе место в случае, если чемпионат не будет доигран.

"Ответ очевиден – второе место должны занять "черно-белые". Все зависит от подготовки клубов во время карантина. Думаю, команды можно закрыть на базе и готовить к возобновлению чемпионата, независимо от пандемии. Этот период - очень важен.

Я верю в "Зарю", ведь команда демонстрирует очень интересный футбол. Приятно наблюдать за тем, как ребята растут. Думаю, подопечные Виктора Скрипника заслуживают серебряные награды. Работа этого тренера мне очень импонирует", - сказал Белый.

Напомним, что на данный момент "Заря" занимает второе место в турнирной таблице, имея равное количество очков с "Динамо", но опережая киевлян по дополнительным показателям.