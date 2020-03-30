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Степаненко: За последние годы отношения между футболистами Шахтера и Динамо стали теплее

Премьер-лига
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На данный момент оба клуба базируются в Киеве

Степаненко: За последние годы отношения между футболистами Шахтера и Динамо стали теплее
Новина українською

Опорник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал, как изменились взаимоотношения игроков донецкого клуба и "Динамо" после 2014 года.

"Многое поменялось в отношениях с "Динамо" с 2014 года. Мы хорошо общаемся с ребятами из "Динамо". Не скажу, что прямо близко общаемся, но, например, те ребята, которые младше, вообще близко общаются. Они вместе прошли юношеские и молодежные сборные.

Раньше, когда я жил в Донецке, вообще ни с кем из "Динамо" не общался, разве что в сборной. Сейчас мы списываемся, интересуемся, как друг у друга дела. В сборной очень теплая атмосфера. За все эти годы, которые мы живем в Киеве, отношения между футболистами "Шахтера" и "Динамо" стали теплее", - сказал Сепаненко.

Напомним, что после начала военной агрессии России в 2014 году "Шахтер" базируется в Киеве.

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В статье: Тарас Степаненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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