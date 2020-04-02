Несмачный: В 2011-м Севастополь хотел дать Динамо $200 тысяч за победу над Ильичевцем. Мы вели 2:0, но проиграли

Экс-защитник "Динамо" Андрей Несмачный рассказал, как в 2011-м году "Севастополь" предлагал дать "Динамо" 200 тысяч долларов, если киевляне обыграют "Ильичевец".

"В 2011-м "Динамо" играло с "Ильичевцем", когда в первом тайме вело 2:0, а потом 2:3 уступило. Я тогда или первый тайм сыграл. Был в команде. Знаю, как играть в Мариуполе, какая там атмосфера. Мы тогда просто начали играть на удержание, потому что 2:0 – приличный гандикап. А потом просто упустили свою нить игры. "Ильичевец" раз забил, два, потом они просто насели и забили третий.

Все говорят, что мы эту игру сдали. Тогда был "Севастополь", который вылетел из-за этого матча. Мариуш Левандовски нам звонил и говорил, что нам дадут 200 тысяч долларов на команду, если обыграем "Мариуполь".

Теперь пусть тот, кто говорит, что мы сдали, знает, что мы могли на этом матче заработать. Никто не сдавал, так получилось просто", - сказал Несмачный.