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Несмачный: В 2011-м Севастополь хотел дать Динамо $200 тысяч за победу над Ильичевцем. Мы вели 2:0, но проиграли

Премьер-лига
(1 голосов)

Никто тот памятный матч не сдавал

Несмачный: В 2011-м Севастополь хотел дать Динамо $200 тысяч за победу над Ильичевцем. Мы вели 2:0, но проиграли
Новина українською

Экс-защитник "Динамо" Андрей Несмачный рассказал, как в 2011-м году "Севастополь" предлагал дать "Динамо" 200 тысяч долларов, если киевляне обыграют "Ильичевец".

"В 2011-м "Динамо" играло с "Ильичевцем", когда в первом тайме вело 2:0, а потом 2:3 уступило. Я тогда или первый тайм сыграл. Был в команде. Знаю, как играть в Мариуполе, какая там атмосфера. Мы тогда просто начали играть на удержание, потому что 2:0 – приличный гандикап. А потом просто упустили свою нить игры. "Ильичевец" раз забил, два, потом они просто насели и забили третий.

Все говорят, что мы эту игру сдали. Тогда был "Севастополь", который вылетел из-за этого матча. Мариуш Левандовски нам звонил и говорил, что нам дадут 200 тысяч долларов на команду, если обыграем "Мариуполь".

Теперь пусть тот, кто говорит, что мы сдали, знает, что мы могли на этом матче заработать. Никто не сдавал, так получилось просто", - сказал Несмачный.

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В статье: ФК Мариуполь Андрей Несмачный Динамо (Киев) "Севастополь"
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Источник:
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Комментарии (5)
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ukatan (Харьковская обл.)
02.04.2020 в 19:47
"Севастополь предлагал 200 тысяч долларов, но в перерыве Мариуполь предложил 300 тысяч. Просто так получилось". Вот это было бы более похоже на правду.
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Алекс-666 (Запорожье)
02.04.2020 в 19:45
Там всё было чуть (или не чуть) сложнее. Если бы Севас выигрывал у Таврии, матч Динамо их не волновал бы от слова совсем. А Таврия охотно бы слила соседям (или землякам), если бы не надеялась на поражение Ворсклы во Львове (битва за еврокубки). Поражение Ворсклы, победа Таврии - в Европе Таврия. Поражение Таврии - в Европе Ворскла.
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Алекс-666 (Запорожье)
02.04.2020 в 19:44
тест
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Hanter44 (Baburka)
02.04.2020 в 19:43
В интернете,как на заборе-пиши,что хочешь.
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Bonus (Львів)
02.04.2020 в 19:30
Все одно не можу зрозуміти, то 200 тис. $ хтось перебив з Маріка, чи вже тоді в Динамо грали зажрані кривоногі рахіти для яких заробити такі гроші за 90 хв з аутсайдером, хоч і на команду, не мотивація.
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