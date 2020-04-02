Хочолава: Работаем дома, а тренеры с помощью видеоконференций все контролируют

Защитник "Шахтера" Давид Хочолава рассказал о коронавирусе, тренировках дома и ситуации в Грузии.

– Давид, чем занимаешься в период карантина?

– Как и большинство людей, сижу дома. Очень скучаю по футболу и тренировкам вместе с командой. Но в любой ситуации надо находить положительные моменты. Карантин – отличная возможность насладиться общением с семьей, родными людьми.

– Что думаешь по поводу эпидемии?

– Положение очень серьезное. Хочется верить, что в скором времени остановится распространение вируса и жизнь вернется в привычное русло. Пользуясь случаем, благодарю всех врачей, которые, рискуя жизнями, борются с пандемией.

– В Грузии ситуация также непростая. Что рассказывают близкие и друзья?

– Да, на родине сейчас все сложно. Ввели комендантский час с 21:00 до 6:00, чтобы максимально ограничить перемещение людей на улицах. Все, с кем я общаюсь, сидят по домам, стараются избегать контактов с внешним миром. Также в социальных сетях создаются целые сообщества, где молодежь записывается в волонтеры и помогает пожилым людям в закупке продуктов и других делах, чтобы минимизировать их появление на улице. Считаю, это правильная и очень хорошая инициатива.

– Какие меры предосторожности соблюдаются в твоей семье?

– Все стандартно: чаще моем руки, обрабатываем антисептиком, не выходим на улицу без надобности.

– Сложно заниматься в домашних условиях?

– Естественно. Упражнения, которые мы выполняем на поле, дома так не выполнишь. Но у всех ребят есть план тренировок, тренеры с помощью видеоконференций все контролируют. Работаем пока так и стараемся оставаться в максимально хорошей форме.

– Вопрос, который мы задаем всем игрокам. Что бы хотел сказать болельщикам в такой сложный период?

– Самое главное – здоровье! Берегите себя и близких людей. А когда все закончится, "Шахтер" обязательно порадует вас новыми победами.