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Коринтианс может досрочно вернуть Сидклея в Динамо - СМИ

Премьер-лига
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В бразильском клубе недовольны формой игрока

Коринтианс может досрочно вернуть Сидклея в Динамо - СМИ
Новина українською

Защитник "Динамо" Сидклей, который выступает за "Коринтианс" на правах аренды, может досрочно вернуться в киевский клуб уже этим летом, сообщает Gazetaesportiva.

По информации источника, в бразильском клубе недовольны формой (как игровой, так и физической) защитника.

И поэтому, в случае, если футболист не подтянет свои кондиции за время карантина, руководство клуба будет рассматривать вариант с досрочным разрывом арендного соглашения.

Напомним, что Сидклей перешел в "Коринтианс" в январе этого года (сыграв с того момента два матча в кубке Либертадорес), а его аренда рассчитана до конца года.

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В статье: Динамо (Киев) Сидклей Коринтианс (Сан-Паулу)
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