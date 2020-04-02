Коринтианс может досрочно вернуть Сидклея в Динамо - СМИ

Защитник "Динамо" Сидклей, который выступает за "Коринтианс" на правах аренды, может досрочно вернуться в киевский клуб уже этим летом, сообщает Gazetaesportiva.

По информации источника, в бразильском клубе недовольны формой (как игровой, так и физической) защитника.

И поэтому, в случае, если футболист не подтянет свои кондиции за время карантина, руководство клуба будет рассматривать вариант с досрочным разрывом арендного соглашения.

Напомним, что Сидклей перешел в "Коринтианс" в январе этого года (сыграв с того момента два матча в кубке Либертадорес), а его аренда рассчитана до конца года.