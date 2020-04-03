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Динамо угрожает пойти в ФИФА с жалобой на Коринтианс

Премьер-лига
(1 голосов)

Из-за Сидклея

Динамо угрожает пойти в ФИФА с жалобой на Коринтианс
Новина українською

Киевское "Динамо" готово обратиться в ФИФА, чтобы заставить клуб "Коринтианс" выполнить соглашение по арендованному бразильцами игроку Сидклею.

"Коринтианс", как сообщает Gazeta Esportiva, в январе согласился заплатить 600 000 евро за аренду Сидклея. Однако "Динамо" до сих пор не получило денег.

"Коринтианс" объяснили, мол пытаются подкорректировать свои счета, поэтому просят "Динамо" подождать и понять их положение.

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Напомним, что Сидклей находится в аренде бразильского клуба до конца 2020 года. Его контракт с "Динамо" рассчитан до середины 2023-го.

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В статье: Динамо (Киев) Сидклей Коринтианс (Сан-Паулу)
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