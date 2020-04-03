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Назначил капитаном. Алиев признался о причине конфликта с Газзаевым и ухода из Динамо
История из Испании
Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев ответил на вопрос о двух худших тренерах за время своей карьеры.
Алиев выделил "динамовских" наставников Йожефа Сабо и Валерия Газзаева.
Я Сабо в какой-то степени понимаю, потому что нарушал режим, что-то не так делал. Но я выходил на поле и выполнял свою работу, пусть и в дубле. А он не давал мне шанса в первой команде. Хотя понимал, что мы могли там играть.
Газзаева Александр Алиев называет нечестным человеком и отмечает, что не нравились его тренировки.
А во-вторых, когда он только пришел в команду, он меня обманул. Той ситуации никто не знает. Я провел хороший сезон, стал лучшим в УПЛ. Поехали в Испанию на сбор.
Там Газзаев меня часто вызывал к себе, спрашивал, как команда, интересовался. Однажды спрашивает: "Ты понимаешь, зачем я это все спрашиваю?" Я говорю: "Нет". А он: "Я хочу, чтобы ты был капитаном команды в этом сезоне". Я пришел в комнату, рассказал Артему Милевскому. Он говорит: "Ну, красавец!".
Но капитаном Алиев был недолго.
В первом же матче мы сыграли ...1:1 кажется. Тогда Тёма забил, а я отдал, а потом я пенальти не забил. После той игры Газзаев меня капитаном уже не ставил.
Приезжаем за два дня до игры с Полтавой. Газзаев приходит и назначает капитаном Артема. Конечно, я порадовался. Но то, что он мне говорил - он не сдержал слова. Я Артема поздравил, но подошел к Михайловичу (Игорь Суркис - ред.) и сказал, что с Газзаевым больше ни здороваться, ни прощаться не буду, потому что ему не доверяю.
Затем я получил травму, выпал на 8-9 месяцев. На сбор в Барселону меня не взяли, мол из-за того, что родился ребенок. Я вышел провожать ребят, всем пожал руку, пожелал удачи, а к Газзаеву не подошел ...Тогда начались конфликты и я перешел в "Локомотив".