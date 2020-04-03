Назначил капитаном. Алиев признался о причине конфликта с Газзаевым и ухода из Динамо

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев ответил на вопрос о двух худших тренерах за время своей карьеры.

Алиев выделил "динамовских" наставников Йожефа Сабо и Валерия Газзаева.

Я Сабо в какой-то степени понимаю, потому что нарушал режим, что-то не так делал. Но я выходил на поле и выполнял свою работу, пусть и в дубле. А он не давал мне шанса в первой команде. Хотя понимал, что мы могли там играть.

Газзаева Александр Алиев называет нечестным человеком и отмечает, что не нравились его тренировки.

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А во-вторых, когда он только пришел в команду, он меня обманул. Той ситуации никто не знает. Я провел хороший сезон, стал лучшим в УПЛ. Поехали в Испанию на сбор. Там Газзаев меня часто вызывал к себе, спрашивал, как команда, интересовался. Однажды спрашивает: "Ты понимаешь, зачем я это все спрашиваю?" Я говорю: "Нет". А он: "Я хочу, чтобы ты был капитаном команды в этом сезоне". Я пришел в комнату, рассказал Артему Милевскому. Он говорит: "Ну, красавец!".

Но капитаном Алиев был недолго.