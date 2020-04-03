Луиш Каштру высказал свое мнение по поводу завершения футбольного сезона в Украине

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру ответил на вопрос о том, можно ли обнулить все временно приостановленые соревнования в Украине и начинать летом новый сезон, стоит ли доигрывать его или оставить турнирную таблицу, как есть.

Я верю, что этот сезон нужно доиграть. Нельзя начинать новый, пока этот не завершен. Я говорю не только о еврокубках, но и о внутренних соревнованиях, чемпионате и, конечно, Кубке Украины, где мы, к сожалению, прекратили выступления. Не знаю, будем ли играть с болельщиками, или нам будут выдавать какой-то сертификат, что команда "не больна коронавирусом". Единственное в чем уверен - то, что сделали все команды в этот момент, не может быть перечеркнуто и забыто. Нужно уважать работу, которую выполнили все команды. Это много часов тяжелого труда.

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