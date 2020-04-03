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Луиш Каштру высказал свое мнение по поводу завершения футбольного сезона в Украине
То, что сейчас обсуждается
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру ответил на вопрос о том, можно ли обнулить все временно приостановленые соревнования в Украине и начинать летом новый сезон, стоит ли доигрывать его или оставить турнирную таблицу, как есть.
Я верю, что этот сезон нужно доиграть. Нельзя начинать новый, пока этот не завершен. Я говорю не только о еврокубках, но и о внутренних соревнованиях, чемпионате и, конечно, Кубке Украины, где мы, к сожалению, прекратили выступления.
Не знаю, будем ли играть с болельщиками, или нам будут выдавать какой-то сертификат, что команда "не больна коронавирусом". Единственное в чем уверен - то, что сделали все команды в этот момент, не может быть перечеркнуто и забыто. Нужно уважать работу, которую выполнили все команды. Это много часов тяжелого труда.
Когда завершится этот сезон, в июле или августе, неизвестно, но как только появится такая возможность - мы должны это сделать. Это мое мнение, есть другие точки зрения, я их уважаю, но надо думать своей головой. И, конечно, должна быть обеспечена максимальная безопасность.
Воспользуюсь случаем и пожелаю всем крепкого здоровья. Мы все переживаем сложный момент и наше будущее не определено. Кто-то перенес страдания - потерял друзей, близких. Потери - это очень сложно для любого, но все будет хорошо, попробуем еще раз понять, что мы можем изменить этот мир к лучшему. Всем крепкого здоровья и берегите себя!