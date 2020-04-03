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Срна: У Ахметова есть вкус на футболистов. Модрич перешел бы к нам, если бы тогда был сегодняшний Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Дарио рассказал, как Шахтер пытался подписать Модрича и Эдуардо

Срна: У Ахметова есть вкус на футболистов. Модрич перешел бы к нам, если бы тогда был сегодняшний Шахтер
Новина українською

Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна рассказал о том, что в свое время донецкий клуб хотел подписать Луку Модрича.

"У президента "Шахтера" есть вкус на футболистов, а спортивный директор понимает футбол, поэтому клуб всегда выбирает хороших игроков.

Не помню уже год, но Ахметов отправлял официальное предложение по Эдуардо и Модричу (оба футболиста играли за загребское "Динамо"). Лука размышлял над предложением, но перешел в "Тоттенхэм". Тогда "Шахтер" еще не был тем клубом, что сегодня. Если бы тогда был сегодняшний "Шахтер", то они бы сразу перешли", – сказал Срна в прямом эфире в Инстаграме "Шахтера".

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В статье: Дарио Срна Эдуардо Лука Модрич Шахтер (Донецк)
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Источник:
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Комментарии (3)
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таврия19752009 (симферополь)
03.04.2020 в 20:07
Ага коноплянку вон взял зачем то
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Dimka26 (Чернигов)
03.04.2020 в 20:06
Да и финансово Шахта не смогла бы потянуть 20 млн за игрока. Сейчас бы молоденький Модрич стоил бы 40-50 млн. Для Шахтера это неподъемный капитал.
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Dimka26 (Чернигов)
03.04.2020 в 20:04
Слушай. Срна. Тоттенхэм тогда бы тоже не тем Тоттенхэм, что сейчас) Если бы ему пришлось сейчас выбирать между этими двумя клубами - он бы опять выбрал бы тоттенхэм)
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