Срна: У Ахметова есть вкус на футболистов. Модрич перешел бы к нам, если бы тогда был сегодняшний Шахтер

Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна рассказал о том, что в свое время донецкий клуб хотел подписать Луку Модрича.

"У президента "Шахтера" есть вкус на футболистов, а спортивный директор понимает футбол, поэтому клуб всегда выбирает хороших игроков.

Не помню уже год, но Ахметов отправлял официальное предложение по Эдуардо и Модричу (оба футболиста играли за загребское "Динамо"). Лука размышлял над предложением, но перешел в "Тоттенхэм". Тогда "Шахтер" еще не был тем клубом, что сегодня. Если бы тогда был сегодняшний "Шахтер", то они бы сразу перешли", – сказал Срна в прямом эфире в Инстаграме "Шахтера".