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Бабич: Иметь такого функционера в Мариуполе, как Худжамов - это был бы большой плюс

Премьер-лига
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Наставник "Мариуполя" поделился мыслями об уходе вратаря из команды

Бабич: Иметь такого функционера в Мариуполе, как Худжамов - это был бы большой плюс
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал уход голкипера Рустама Худжамова из команды.

"Чтобы Худжамов мог продолжать карьеру – ему требуется операция, проблемы с коленом у него серьезные. Он может продолжить карьеру, когда колено даст возможность на 100% выполнять нагрузку. Это его здоровье, его карьера. Знаменитая карьера.

Если у него получится – будем рады. Рустам для нас – не просто номер один, это капитан, человек с харизмой. А продолжит он карьеру или найдет себя в другом...

Я общался с Рустамом за эти годы совместной работы. Иметь такого функционера в команде с таким интеллектом и харизмой – это был бы большой плюс. Отдать ему спортивное дело или сделать исполнительным директором – это был бы шаг вперед", – рассказал Александо Бабич.

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В статье: ФК Мариуполь Рустам Худжамов Александр Бабич
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