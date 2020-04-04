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Бабич: Иметь такого функционера в Мариуполе, как Худжамов - это был бы большой плюс
Наставник "Мариуполя" поделился мыслями об уходе вратаря из команды
Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал уход голкипера Рустама Худжамова из команды.
"Чтобы Худжамов мог продолжать карьеру – ему требуется операция, проблемы с коленом у него серьезные. Он может продолжить карьеру, когда колено даст возможность на 100% выполнять нагрузку. Это его здоровье, его карьера. Знаменитая карьера.
Если у него получится – будем рады. Рустам для нас – не просто номер один, это капитан, человек с харизмой. А продолжит он карьеру или найдет себя в другом...
Я общался с Рустамом за эти годы совместной работы. Иметь такого функционера в команде с таким интеллектом и харизмой – это был бы большой плюс. Отдать ему спортивное дело или сделать исполнительным директором – это был бы шаг вперед", – рассказал Александо Бабич.