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Тренер Мариуполя: Еще 10 дней – и у игроков будет апатия
К индивидуальным тренировкам
Тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал о ситуации в своей команде и возможность устраивать групповые тренировки.
Сейчас команда, как и весь украинский футбол, тренируется индивидуально.
Я думаю, еще неделю, 10 дней, и в футболистов будет серьезная апатия к таким тренировкам.
Мы говорили ребятам, что если есть возможность, можно собраться и два на два поиграть в тенисбол, немного поработать.
Потому что одно дело - это беговая работа, а совсем другое - когда футболист работает с мячом.
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Источник:Великий футбол
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