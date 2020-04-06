Тренер Мариуполя: Еще 10 дней – и у игроков будет апатия

Тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал о ситуации в своей команде и возможность устраивать групповые тренировки.

Сейчас команда, как и весь украинский футбол, тренируется индивидуально.

Я думаю, еще неделю, 10 дней, и в футболистов будет серьезная апатия к таким тренировкам.

Мы говорили ребятам, что если есть возможность, можно собраться и два на два поиграть в тенисбол, немного поработать.

Потому что одно дело - это беговая работа, а совсем другое - когда футболист работает с мячом.