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Тренер Мариуполя: Еще 10 дней – и у игроков будет апатия

Премьер-лига
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К индивидуальным тренировкам

Тренер Мариуполя: Еще 10 дней – и у игроков будет апатия
Новина українською

Тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал о ситуации в своей команде и возможность устраивать групповые тренировки.

Сейчас команда, как и весь украинский футбол, тренируется индивидуально.

Я думаю, еще неделю, 10 дней, и в футболистов будет серьезная апатия к таким тренировкам.

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Мы говорили ребятам, что если есть возможность, можно собраться и два на два поиграть в тенисбол, немного поработать.

Потому что одно дело - это беговая работа, а совсем другое - когда футболист работает с мячом.

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В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич тренировка
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Источник:
Великий футбол

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