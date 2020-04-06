Палкин: ФИФА предлагает автоматически продлить контракты до конца чемпионата

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о ситуации с контрактами игроков, которые заканчиваются 30 июня.

"ФИФА рассматривает такую ситуацию, что, предположим, контракт заканчивается 30 июня, а мы продлили чемпионат до августа или до конца июля, то предлагается контракт автоматически продлить до конца чемпионата.

Это сегодня обсуждается. А что будет финально принято – надо только ждать. Но такая концепция нормальная, понятная, рабочая. А то получится, что так произойдет, что 30 июня некоторые клубы останутся без половины команды. Это несерьезно, форс-мажорная ситуация.

Ее нужно корректировать и в более цивилизованной манере принять решение. Нужно дать возможность клубам нормально доиграть чемпионат с теми составами", – сказал Палкин.