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ФК Львов устроит групповые тренировки в трех городах
Киев, Львов и Харьков
Главный тренер ФК "Львов" Егише Меликян сообщил, что его команда во время карантина начнет тренировки в мини-группах.
Знаю, что в Киеве есть 3-4 наши футболисты. Решил, что буду с ними лично встречаться и проводить групповую работу.
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К бразильцам во Львове отправляю своего помощника, который будет работать с ними группами по 3 игрока. Еще один помощник в Харькове свою группу сформирует.
Исходя из ситуации, будем так держать тонус. Думаю, справимся.
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Источник:Футбол News
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