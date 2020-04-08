ФК Львов устроит групповые тренировки в трех городах

Главный тренер ФК "Львов" Егише Меликян сообщил, что его команда во время карантина начнет тренировки в мини-группах.

Знаю, что в Киеве есть 3-4 наши футболисты. Решил, что буду с ними лично встречаться и проводить групповую работу.

К бразильцам во Львове отправляю своего помощника, который будет работать с ними группами по 3 игрока. Еще один помощник в Харькове свою группу сформирует.

Исходя из ситуации, будем так держать тонус. Думаю, справимся.