Матвиенко: Не хватает командной веселой атмосферы - шуток и приколов всяких

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко рассказал о жизни в период карантина и тренировках дома.

– Николай, идет четвертая неделя карантина. Уже адаптировался к жизни в условиях изоляции?

– К такому сложно адаптироваться, если честно. Но мы не в силах повлиять на ситуацию. Каждый человек должен соблюдать правила, чтобы эпидемия закончилась как можно скорее. Мы всей семьей сидим дома, пока других вариантов нет. Думаю, карантин – правильное решение, хоть многим людям оно и не нравится.

– Скучаешь по тренировкам, матчам, партнерам по команде?

– Да, конечно! Уже хочется побыстрее приступить к тренировкам, выйти на поле в официальной игре, вернуться в привычный рабочий ритм. По ребятам тоже соскучился, не хватает нашей веселой атмосферы: шуток и приколов всяких.

– Какие меры предосторожности в твоей семье?

– Чаще моем руки, стараемся не контактировать с другими людьми, выходим на улицу в случае крайней необходимости. Обязательно носим маски. Я даже перчатки надеваю.

– Сложно настроить себя тренироваться дома?

– Заниматься дома намного сложнее, но с мотивацией проблем нет. Тренировки и матчи могут начаться в любой момент, и мы должны быть максимально готовы к любому развитию событий.

– Многие ребята на период карантина придумали себе новые хобби: изучение языков, книги, кулинария. Чем занимаешься ты?

– У нас растет дочка Мария, которой только семь месяцев, поэтому придумать себе хобби сложно. Все свободное время вместе с женой проводим, воспитывая малышку.

– Что хотел бы сказать нашим болельщикам?

– Необходимо набраться терпения и соблюдать правила карантина. Скоро это закончится, жизнь вернется на круги своя, вы, как и раньше, будете наслаждаться футболом. А "Шахтер" сделает для этого все возможное!