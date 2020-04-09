Вратарь Днепр-1: Такое впечатление, что карантин длиннее, чем зимний отпуск

Голкипер "Днепр-1" Андрей Клищук карантин проводит дома в Одессе, все время посвящает семье - сыну и жене. И не забывает о тренировках - занимается и с тренером, и индивидуально.

Делал пробежки, играл через сетку с Юрием Вакулки. Также, пока не запретили, прогуливались возле моря, дышали свежим воздухом.

- Теперь приходится ограничиваться короткими прогулками в укромных местах, где никого нет.

- Получается, что вместе с Вакулко есть возможность не забывать профессиональные навыки?

- Да, мы нашли небольшой клочок, где можно через сетку поиграть, в два касания, отработать передачи. Но, конечно, очень соскучились по полноценными тренировками. Надеемся, что все образуется как можно скорее, сможем возобновить тренировки и чемпионат, заниматься любимым делом.

- Необычно, наверное, этого времени года находиться дома, много времени проводить вместе с сыном.

- Конечно, во все это как-то до сих пор не верится. Такое впечатление, что прошло не несколько недель карантина, а 2-3 месяца. Будто все это длится дольше, чем зимний отпуск.

- Поезда и автобусы не ходят. Расскажи, как там в Киеве? Уже наступила красивая весна?

- Погода у нас хорошая. Днем где-то 16-18 градусов. Ходим уже без верхней одежды - достаточно спортивного костюма. Очень жаль, что в такую ​​погоду не позволяют гулять у моря. Все сидят дома, а не наслаждаются прогулками, свежим воздухом, пейзажами. Ситуация в городе в целом спокойная. Но непривычно видеть пустые улицы. Люди пытаются основном выдерживать карантин, выходят только в магазин. По крайней мере, об этом могу судить из моих друзей.

- Вакулко рядом. А с другими игроками связь поддерживаешь?

- Да, созваниваемся, пишем сообщения. Но сложно без живого общения. Надеемся, что общая наша встреча состоится уже скоро: будем вместе шутить, тренироваться.

- Много разговоров идет по поводу того, стоит ли доигрывать чемпионат. Какая твою мысль?

- Как футболист хочу доиграть этот сезон, чтобы все решалось на поле, а не в кабинетах, чтобы все было по-честному. Хочется, конечно, играть, а не сидеть дома на карантине.

- Готов закончить этот чемпионат и без перерыва сразу начать новый?

- Почему бы нет? Ведь мы уже отдохнули. Три недели прошло, и на этом дело пока не заканчивается. Поэтому, отдыха у нас достаточно. А если стоит выбор, доигрывать без зрителей или вообще не играть, то лучше играть.