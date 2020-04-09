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Капитан Динамо назвал самых талантливых игроков и тех, на кого больше всего влияла критика
Труднее всего было Ярмоленко с Шовковским
Опорный полузащитник сборной Украины и капитан "Динамо" Сергей Сидорчук назвал самых талантливых молодых футболистов клуба.
Сидорчук отметил, что Цыганкова и Миколенко с Шапаренко не выделяет, потому что они играют давно.
Думаю, что Попов будет хорошим игроком. Сергей Булеца. На третье место я бы поставил двух: Богдана Билошевского и Владимира Бражка.
Рассказал Сергей и о своих одноклубниках, на которых больше всего и меньше всего влияла критика.
Труднее всего, наверное, было Саше Шовковскому, который рассказывал о своих ощущениях после пропущенного гола от Словении. И Андрею Ярмоленко, у которого был сложный период, когда Газзаев его начал ставить и ему очень доставалось.
А легче всего - Денису Гармашу. Он на критику вообще не обращает внимания.