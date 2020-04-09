Капитан Динамо назвал самых талантливых игроков и тех, на кого больше всего влияла критика

Опорный полузащитник сборной Украины и капитан "Динамо" Сергей Сидорчук назвал самых талантливых молодых футболистов клуба.

Сидорчук отметил, что Цыганкова и Миколенко с Шапаренко не выделяет, потому что они играют давно.

Думаю, что Попов будет хорошим игроком. Сергей Булеца. На третье место я бы поставил двух: Богдана Билошевского и Владимира Бражка.

Рассказал Сергей и о своих одноклубниках, на которых больше всего и меньше всего влияла критика.