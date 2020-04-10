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Динамо - вторая по популярности команда в Уругвае

Премьер-лига
(1 голосов)

Интересный опрос провела местная газета

Динамо - вторая по популярности команда в Уругвае
Новина українською

Исследование с целью определить наиболее популярные футбольные команды среди уругвайских болельщиков провела местная газета Ovación. При этом нужно отметить, что респондентам можно было называть несколько команд, причем как местных, так и зарубежных.

Первое место в данном рейтинге занял местный "Пеняроль", за который болеют почти 51% опрошенных.

А вот второе место заняло, как это не странно, киевское "Динамо". В поддержку киевлян высказалось 47% любителей футбола. Издание приписывает такой рост популярности "Динамо" удачной игре вингера киевлян Карлоса де Пены.

Ну и на третьем месте оказалась национальная сборная Уругвая, а замкнули пятерку испанская "Барселона" и бразильский "Фламенго".

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Пеньяроль (Уругвай) Уругвай Фламенго (Рио-де-Жанейро) Карлос де Пена
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Источник:
ovaciondigital

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