Динамо - вторая по популярности команда в Уругвае

Исследование с целью определить наиболее популярные футбольные команды среди уругвайских болельщиков провела местная газета Ovación. При этом нужно отметить, что респондентам можно было называть несколько команд, причем как местных, так и зарубежных.

Первое место в данном рейтинге занял местный "Пеняроль", за который болеют почти 51% опрошенных.

А вот второе место заняло, как это не странно, киевское "Динамо". В поддержку киевлян высказалось 47% любителей футбола. Издание приписывает такой рост популярности "Динамо" удачной игре вингера киевлян Карлоса де Пены.

Ну и на третьем месте оказалась национальная сборная Уругвая, а замкнули пятерку испанская "Барселона" и бразильский "Фламенго".