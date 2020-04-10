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Коноплянка назвал лучших исполнителей штрафных ударов в Шахтере и в сборной

Премьер-лига
(1 голосов)

"Падающий кирпичик"

Коноплянка назвал лучших исполнителей штрафных ударов в Шахтере и в сборной
Новина українською

Вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка назвал лучших, по его мнению, исполнителей штрафных ударов в сборной Украины и донецком клубе.

"В сборной хорошо исполняет Малиновский. У него сильный удар. Еще бы немножко точности – это было бы лучшее, что может быть.

В "Шахтере" много кто хорошо исполняет. Если правша – тогда Коваленко. Там такой падающий кирпичик. Если левша – Марлос. 3 года назад бил, пока не постарел, пока седина не пробилась. Шучу", – сказал Коноплянка в прямом эфире в инстаграме "Шахтера".

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В статье: Евгений Коноплянка Украина Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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