Премьер-лига
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Источник: ФИФА разрешила украинским клубам вести переговоры с игроками о пересмотре зарплат
Однако письмо не носит рекомендательный характер
Украинские клубы получили письмо от ФИФА, в котором говорится о том, что клубы могут начать переговоры с игроками о пересмотре зарплат. Об этом сообщил журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас.
"Украинские клубы получили письмо от ФИФА, в котором им оказывают прямое право садиться за стол переговоров с игроками и просматривать их зарплатные ведомости. Это не прямая рекомендация и оставляет право за футболистами не идти на понижение. Все зависит от морали каждого в отдельности", - написал Бурбас в Твиттере.
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Источник:Твиттер
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