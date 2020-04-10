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Источник: ФИФА разрешила украинским клубам вести переговоры с игроками о пересмотре зарплат

Премьер-лига
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Однако письмо не носит рекомендательный характер

Источник: ФИФА разрешила украинским клубам вести переговоры с игроками о пересмотре зарплат
Новина українською

Украинские клубы получили письмо от ФИФА, в котором говорится о том, что клубы могут начать переговоры с игроками о пересмотре зарплат. Об этом сообщил журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас.

"Украинские клубы получили письмо от ФИФА, в котором им оказывают прямое право садиться за стол переговоров с игроками и просматривать их зарплатные ведомости. Это не прямая рекомендация и оставляет право за футболистами не идти на понижение. Все зависит от морали каждого в отдельности", - написал Бурбас в Твиттере.

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В статье: ФИФА Игорь Бурбас коронавирус
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