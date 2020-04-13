Чемпионат Украины должен возобновиться в начале июня – ТаТоТаке

Ведущий футбольного шоу ТаТоТаке Сергей Болотников сообщил, что УАФ запланировала возвращение к розыгрышу чемпионата Украины в начале июня.

Футбольные чиновники принципиально хотят закончить чемпионат, чтобы избежать возможной "войны" за второе место между "Зарей" и "Динамо".

Предварительный план - восстановить чемпионат в первой половине июня. Но даже если придется возвращаться к футболу в июле, в УАФ посчитали, что они успевают.

6 недель надо на то, чтобы закончить чемпионат и Кубок. Поэтому, в принципе, можем и в июле начинать.