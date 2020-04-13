  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Чемпионат Украины должен возобновиться в начале июня – ТаТоТаке
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпионат Украины должен возобновиться в начале июня – ТаТоТаке

Премьер-лига
(1 голосов)

Или даже в июле

Чемпионат Украины должен возобновиться в начале июня – ТаТоТаке
Новина українською

Ведущий футбольного шоу ТаТоТаке Сергей Болотников сообщил, что УАФ запланировала возвращение к розыгрышу чемпионата Украины в начале июня.

Футбольные чиновники принципиально хотят закончить чемпионат, чтобы избежать возможной "войны" за второе место между "Зарей" и "Динамо".

Читайте такжеБалласт Динамо, замена Пятову, Скрипник vs Вернидуб. ТаТоТаке №138

Предварительный план - восстановить чемпионат в первой половине июня. Но даже если придется возвращаться к футболу в июле, в УАФ посчитали, что они успевают.

6 недель надо на то, чтобы закончить чемпионат и Кубок. Поэтому, в принципе, можем и в июле начинать.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ТаТоТаке Сергей Болотников
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...