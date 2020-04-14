CAS отклонил апелляцию игроков Олимпика, которых УАФ пожизненно дисквалифицировала за договорные матчи

Сегодня (14 апреля) Спортивный арбитражный суд в Лозанне обнародовал решение по апелляционной жалобе бывших футболистов молодежных команд донецкого "Олимпика".

Суд оставил в силе решение УАФ пожизненно отстранить от футбола 6 игроков из системы донецкого клуба по делу о договорных матчах – Назара Единака, Вадима Счастливцева, Владислава Пискового, Артема Козлова, Луку Надирадзе и Богдана Степаненко.

Отмечается, что решение УАФ изначально обжаловали клуб и пять из шести наказанных игроков, однако "Олимпик" вышел из процесса еще до начала рассмотрения дела.