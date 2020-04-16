Мариуполь хочет воспользоваться примером Динамо по возврату к тренировкам

Александр Бабич, главный тренер "Мариуполя", сообщил о планах возобновления групповых тренировок команды.

- В понедельник мы раздали игрокам "полары". С их помощью будем отслеживать нагрузку. Хотя для начала важно просто оценить состояние организмов футболистов, которые месяц занимались самостоятельно.

- Почему раньше ими не пользовались?

- В течение прошлого месяца основной задачей было поддерживать функциональное состояние футболистов. Сейчас, когда есть надежда на восстановление чемпионата, появляется потребность выполнять более специфическую работу. Нужно контролировать и приводить к общему знаменателю.

- Да, схема работы с ними получается громоздкой. Они нуждаются в постоянной подзарядки. Их нужно раздавать, собирать, заряжать, снимать показания, снова раздавать. Причем индивидуально с каждым, чтобы не нарушать правила карантина. Но в данных условиях иначе не получится.

- Знаете, что используют другие клубы УПЛ в своей работе?

- Разными гаджетами - теми же "поларами", "катапультами", "джипексами". Предложений на рынке много, технологии развиваются. Сложно представить, как раньше работали без всего этого. Мы сейчас не придумали ноу-хау. В Премьер-лиге есть команды, которые так же дистанционно следят за состоянием игроков.

А "Динамо", как пишут, вообще начало тренироваться на базе этой неделе. Группами по 2 людей, но это уже что-то. Мы тоже хотим уточнить этот момент у себя в Мариуполе.

Заниматься на полях в парах, под наблюдением врача, с соблюдением всех норм защиты. Понятно, здоровье футболистов - прежде всего. Разумеется, мы не собираемся нарушать законодательство. Но у футбола есть своя специфика, тренировки на асфальте или беговой дорожке нельзя сравнивать с тренировками на травяном газоне.