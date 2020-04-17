Журналист, который "перевел" Виктора Скрипника в Динамо, хочет возглавить УПЛ

Журналист программы "Футбольный формат" Олег Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ.

По словам самого журналиста, несколько клубов УПЛ хотят выдвинуть его кандидатуру на эту должность.

Также он попросил "выдержать паузу в этом вопросе из-за множества нюансов".

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Ранее Олег Ящук работал на ТК "Футбол".

Также известно о вероятном участии в выборах президента УПЛ руководителя Федерации футбола Львовщины Александра Шевченко, представителя футбольного менеджмента и трансферного бизнеса Олега Смалийчука и журналиста, эксперта ТК "Футбол" Михаила Метревели.