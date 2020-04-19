Динамо выставило ценник на Жерсона Родригеса

Fotomac сообщает, что киевское "Динамо" определилось с ценной на вингера Жерсона Родригеса.

По информации источника, руководство "бело-синих" рассчитывает выручить за футболиста сборной Люксембурга не менее 5 миллионов евро. На Transfermarkt цена на игрока составляет 1,4 млн евро. А само "Динамо" купило Родригеса прошлым летом за 2 миллиона евро из японского "Джубило Ивата".

24-летний Жерсон с зимы этого года находится в аренде в "Анкарагюджю". Своей игрой за турецкий клуб 24-летний Родригеш привлек внимание некоторых клубов Европы. Несколько команд из чемпионата Турции проявляют предметный интерес к форварду.

В текущем сезоне турецкой Суперлиги Жерсон Родригес принял участие в 7 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.