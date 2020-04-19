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Динамо выставило ценник на Жерсона Родригеса

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне хотят получить за форварда не менее 5 млн евро

Динамо выставило ценник на Жерсона Родригеса
Новина українською

Fotomac сообщает, что киевское "Динамо" определилось с ценной на вингера Жерсона Родригеса.

По информации источника, руководство "бело-синих" рассчитывает выручить за футболиста сборной Люксембурга не менее 5 миллионов евро. На Transfermarkt цена на игрока составляет 1,4 млн евро. А само "Динамо" купило Родригеса прошлым летом за 2 миллиона евро из японского "Джубило Ивата".

24-летний Жерсон с зимы этого года находится в аренде в "Анкарагюджю". Своей игрой за турецкий клуб 24-летний Родригеш привлек внимание некоторых клубов Европы. Несколько команд из чемпионата Турции проявляют предметный интерес к форварду.

В текущем сезоне турецкой Суперлиги Жерсон Родригес принял участие в 7 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес Анкарагюджю
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Источник:
Fotomac
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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
19.04.2020 в 19:09
Может и не 5, но за 3,5 - 4 уйдет легко...
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0
0
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Виктор 2209 (Мехико)
19.04.2020 в 18:40
1 апреля вроде прошло уже....какие 5 млн?!
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0
-1
bender_sun (Белая Церковь)
19.04.2020 в 18:32
Это конечно будет ор, если дк сможет на нем заработать
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+2
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