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Динамо выставило ценник на Жерсона Родригеса
Киевляне хотят получить за форварда не менее 5 млн евро
Fotomac сообщает, что киевское "Динамо" определилось с ценной на вингера Жерсона Родригеса.
По информации источника, руководство "бело-синих" рассчитывает выручить за футболиста сборной Люксембурга не менее 5 миллионов евро. На Transfermarkt цена на игрока составляет 1,4 млн евро. А само "Динамо" купило Родригеса прошлым летом за 2 миллиона евро из японского "Джубило Ивата".
24-летний Жерсон с зимы этого года находится в аренде в "Анкарагюджю". Своей игрой за турецкий клуб 24-летний Родригеш привлек внимание некоторых клубов Европы. Несколько команд из чемпионата Турции проявляют предметный интерес к форварду.
В текущем сезоне турецкой Суперлиги Жерсон Родригес принял участие в 7 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.