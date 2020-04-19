Максим Чех: Руку к тому, что Мариуполь не попал в первую шестерку приложили судьи

Полузащитник "Мариуполя" Максим Чех поделился мыслями во время карантина.

— Максим, как удается поддерживать форму на карантине в связи с вынужденной приостановкой чемпионата Украины?

— В городе делать нечего, поэтому уехал из Мариуполя поближе к родителям. Я в 100 километрах от города, тут спокойно и есть возможность поддерживать форму, выполняя задания, которые нам дал тренерский штаб. Беговая работа, есть мяч, поэтому по возможности все получается.

— Форму быстро наберете, чтобы возобновить чемпионат?

— Посмотрим. Пока еще непонятно, сколько продлится пауза. Чем больше простой, тем быстрее придется потом набирать кондиции.

— На карантине есть время уделить внимание своему хобби.

— Кроме фильмов, играю в FIFA на Play Station.

— Как успехи?

— Если честно, не очень. У нас слабая команда.

— Как пережили, что Мариуполь не попал в первую шестерку чемпионата?

— Конечно, обидно было, что в итоге нам не хватило нам нескольких пунктов. На мой взгляд, руку к этому приложили и судьи, которые ошибались в пользу наших соперников.

— Какие теперь задачи будете ставить на оставшиеся игры чемпионата?

— Постараемся выступить как можно лучше, набрать больше очков. Кроме того, у нас еще остается Кубок Украины. Постараемся компенсировать чемпионат в этом турнире.

— Шансы с Ворсклой оптимистичные?

— Вполне. У Ворсклы хорошая команда, можно играть и бороться за выход в финал.