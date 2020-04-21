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Самбрано заявил, что Динамо осуществляло на него давление из-за денег

Премьер-лига
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История перехода перуанца из Динамо в Боку

Самбрано заявил, что Динамо осуществляло на него давление из-за денег
Новина українською

Экс-защитник "Динамо" Карлос Самбрано рассказал о своем непростом переходе из киевского клуба в аргентинский "Бока Хуниорс".

"В "Динамо" давили на меня, поставив почти в безвыходное положение.

В конце концов они добились своей цели, и для того, чтобы перейти в Боку, я был вынужден отказаться от финансовых претензий к "Динамо", которое оставалось мне должно.

Это были большие деньги, но я предпочел сохранять спокойствие, потому что получил возможность перейти в команду, за которую я всегда хотел играть", - сказал Самбрано в интервью изданию FutbolPeruano.

Напомним, что за трансфер Самбрано "Динамо" выручило 1,5 миллиона евро. Также ранее сообщалось, что киевский клуб был должно Самбрано зарплату за 4 месяца, однако сумма долга в СМИ не раскрывалась.

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В статье: Бока Хуниорс (Аргентина) Динамо (Киев) Карлос Самбрано
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