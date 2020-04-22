  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Селюк: Смешно, когда Луческу говорит, что это он сделал Шахтер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Селюк: Смешно, когда Луческу говорит, что это он сделал Шахтер

Премьер-лига
(2 голосов)

Агент превозносит президента горняков

Селюк: Смешно, когда Луческу говорит, что это он сделал Шахтер
Новина українською

Известный в Украине футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о президенте "Шахтера" Ринате Ахметове и экс-тренер "горняков" Мирче Луческу.

"Я говорю спасибо богу, что он познакомил меня с таким человеком, как Ахметов. Человек-личность, у которого можно чему-то научиться. Он всегда глубоко, системно входит в дело. Когда Луческу говорит: "Я сделал "Шахтер" — это смешно. Луческу нет, а "Шахтер" есть. И клуб продолжает играть в Лиге чемпионов. По 0:5, слава богу, не проигрывает.

Почему "Шахтер" успешный? Потому что там поставлена система. Тренеры-иностранцы. Вот, например, Фонсека сейчас в "Роме", и он берет игроков из "Шахтера", и таким образом усиливается чемпионат Украины, усиливается конкуренция. Когда будет конкуренция на высоком уровне, тогда будут результаты", – сказал Селюк.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Ринат Ахметов Дмитрий Селюк Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Чемпионат

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
satellite (Харьков)
22.04.2020 в 21:46
А Селюк,много шахтёру игроков впарил???
Ответить
0
-1
Просто Квашин (Харьков)
22.04.2020 в 22:04
Скоро впарит.... Я за шахтьорами не слежу... Мне интереснее Колос (Коваливка)....
Ответить
0
0
Просто Квашин (Харьков)
22.04.2020 в 21:30
Хвали,хвали... Тебе же впаривать в шахтьор футболистов нужно...
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...