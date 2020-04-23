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Динамо проведет турнир по FIFA 20, в котором сыграют 7 футболистов киевлян и один профи-игрок

Премьер-лига
(1 голосов)

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Динамо проведет турнир по FIFA 20, в котором сыграют 7 футболистов киевлян и один профи-игрок
Новина українською

Пока футбол на карантине, киевское "Динамо" решило провести турнир по FIFA 20.

Киевский клуб анонсировал "Dynamo Kyiv Friendly Cup" - это турнир по FIFA 20, который пройдет уже в эти выходные 25 и 26 апреля.

В нем принимают участие: Денис Попов, Бенито, Александр Андриевский, Ибрагим Каргбо, Денис Кузык, Владимир Бражко, Кирилл Попов и киберфутболист Виталий Муха. При этом, профессиональный киберспортсмен будет играть будет играть за "Динамо" (Киев), а футболисты за топ-клубы других чемпионатов.

Игроки разбиты, A и B. В группе А, которая пройдет 25 апреля с 12:00 до 14:00, будут играть: Бенито (Ювентус), Александр Андриевский (Атлетико Мадрид), Денис Кузык (Ливерпуль) и Кирилл Попов (Барселона).

В группе B, которая играет 25 апреля с 14:00 до 16:00, будут выступать: Денис Попов (Реал Мадрид), Владимир Бражко (Манчестер Сити), Ибрагим Каргбо (ПСЖ) и Виталий Муха (Динамо Киев).

Игры в группах пройдут по классической групповой системе.

Первые места в своих группах сыграют 26 апреля за победу в турнире в 14:50 в формате противостояния из двух матчей, по сумме которых определяется победитель, в случае ничьей запускается еще один матч и игроки играют до первого забитого мяча.

Участники, занявшие вторые места в группах, будут играть в 14:00 часов 26 апреля.

Трансляция будет проходить на клубном канале "Динамо" в Youtube.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский Денис Попов FIFA 20 Ибрагим Каргбо-младший Бенито коронавирус Кирилл Попов Владимир Бражко Денис Кузык
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Источник:
ФК Динамо

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