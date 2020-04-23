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Денис Попов: Я не приветствую, когда моя девушка выставляет в Инстаграме фото в купальнике

Премьер-лига
(3 голосов)

Другие могут выставлять что хотят

Денис Попов: Я не приветствую, когда моя девушка выставляет в Инстаграме фото в купальнике
Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов высказал свое мнение об откровенных фото девушек футболистов в Инстаграме.

- Твоя девушка выставляла несколько фото с отдыха в купальнике.

– У меня такое не приветствуется. Это она назло мне делала.

- Тебе не нравится, когда в инстаграме девушки себя выставляют напоказ?

– Нет. Другие пускай выставляют, а моя девушка не должна выставлять. Если хотят, пусть выставляют. Мне все равно, что там кто выставляет.

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В статье: Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (4)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.04.2020 в 22:33
сколько ж этой купальщице лет?
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0
Лекарь (село Дарница)
23.04.2020 в 21:54
Блондинка с черными бровями...
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
23.04.2020 в 21:18
Не современный ты.... Вот Коля Морозюк приветствует, если его жена перепихон с чужими мужиками устраивает...
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0
0
vlotko (Броди)
23.04.2020 в 21:17
Денис, лишись того " ровера ", як вона зараз робить тобі назло , так, що буде пізніше?
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+3
0


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